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Прокуратура помогла тулякам вернуть газ в многоквартирный дом на Косой Горе

Прокуратура помогла тулякам вернуть газ в многоквартирный дом на Косой Горе

Причина отключений — нерасторопность управляющей компании.

Прокуратура Привокзального района Тулы провела проверку по обращениям жителей многоквартирного дома № 38-а на ул. Максима Горького в поселке Косая Гора об отключении газа.

Оказалось, что управляющая компания «Новые технологии комфорта» вовремя не проверила дымовые и вентиляционные проходы в доме из-за чего газовщики приостановили подачу газа в 16 квартир. 

— Выступая в защиту прав жильцов многоквартирного дома, прокуратура района внесла руководителю управляющей организации представление, во исполнение требований которого проведены проверочные мероприятия внутридомового газового оборудования в жилых помещениях. Подача газа восстановлена, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

Теперь директору управляющей компании грозит штраф — 50 тысяч рублей. 

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Автор:
сегодня, в 12:15 0
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