В Богородицке открылся виртуальный концертный зал

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

27 июня в рамках нацпроекта «Культура» в межпоселенческой районной библиотеке в Богородицке прошло торжественное открытие виртуального концертного зала. С приветственным словом выступила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

— Это уникальная возможность для жителей отдаленных населенных пунктов приобщиться к высокому искусству — концертам и мюзиклам, спектаклям, которые проходят на столичных сценах с участием российских и мировых звезд.

Также был зачитан приветственный адрес от Министерства культуры Российской Федерации.

Участники мероприятия просмотрели трансляцию концерт Санкт-петербургского дома музыки в рамках проекта «Музыкальная сборная России».

Кроме того, гости посетили художественную выставку Богородицкой школы искусств и познакомились с творчеством музыкальных коллективов города.

Программа по открытию виртуальных концертных залов в рамках нацпроекта «Культура» стартовала в регионе в 2019 году при поддержке Алексея Дюмина. Сейчас в Тульской области работает 6 виртуальных концертных залов — в Тульской областной филармонии им. И. А. Михайловского, Тульской областной научной библиотеке, Новомосковском музыкальном колледже им. М. И. Глинки, Центре культурного развития г. Венева, Центральной городской библиотеке им. Л. Н. Никоновой, Щекинском досуговом комплексе. Их задача — сделать лучшие образцы академического музыкального искусства доступными для каждого жителя региона.