На праздновании дня рождения житель Суворовского района избил гостя до смерти

В Суворовском районе празднование дня рождения завершилось смертью хозяина дома. Инцидент произошел еще в январе 2024 года. Житель деревни Шмарово, находясь в гостях, повздорил с мужем 67-летней именинницы.

Во время конфликта мужчина начал избивать хозяина дома руками и ногами, затем ударил табуреткой по голове. От полученных травм потерпевший скончался ночью дома.

— Гособвинитель прокуратуры Суворовского района поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя региона. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд приговорил подсудимого к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, похожее убийство уже происходило в Суворовском районе. Тогда друзья поссорились тоже во время распития спиртных напитков. Один из них схватил табуретку и набросился на собутыльника. От полученных травм пострадавший скончался в машине скорой помощи.