За сутки туляки перевели мошенникам почти 880 тысяч рублей

За сутки три жительницы Тульской области стали жертвами мошенников. Они перевели злоумышленникам 876 тысяч рублей.

Двух женщин обманули по одинаковой схеме с «безопасными счетами». Им позвонили мошенники и представились сотрудниками банков. Под предлогом спасения денег жертв убедили перевести средства на разные счета.

В итоге 53-летняя жительница Алексинского района и 62-летняя пенсионерка из Одоева потеряли 498 тысяч и 300 тысяч соответственно.

70-летняя жительница областного центра заплатила мошенникам 78 тысяч рублей после размещения объявления о продаже инвалидной коляски.

— Злоумышленники обратились к женщине в качестве покупателей. В ходе переписки в чате сайта они потребовали продолжить общение в стороннем мессенджере, где убедили жертву назвать коды из поступивших СМС-сообщений, — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

