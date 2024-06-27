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За сутки туляки перевели мошенникам почти 880 тысяч рублей

За сутки туляки перевели мошенникам почти 880 тысяч рублей

Злоумышленники действовали по одинаковой схеме.

За сутки три жительницы Тульской области стали жертвами мошенников. Они перевели злоумышленникам 876 тысяч рублей.

Двух женщин обманули по одинаковой схеме с «безопасными счетами». Им позвонили мошенники и представились сотрудниками банков. Под предлогом спасения денег жертв убедили перевести средства на разные счета.

В итоге 53-летняя жительница Алексинского района и 62-летняя пенсионерка из Одоева потеряли 498 тысяч и 300 тысяч соответственно. 

70-летняя жительница областного центра заплатила мошенникам 78 тысяч рублей после размещения объявления о продаже инвалидной коляски. 

— Злоумышленники обратились к женщине в качестве покупателей. В ходе переписки в чате сайта они потребовали продолжить общение в стороннем мессенджере, где убедили жертву назвать коды из поступивших СМС-сообщений, — рассказали в пресс-службе регионального УМВД. 
 

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Автор:
сегодня, в 13:55 0
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