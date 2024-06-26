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Как в Скуратово продвигается строительство крупного спортивного комплекса с бассейном
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Как в Скуратово продвигается строительство крупного спортивного комплекса с бассейном

Завершить работы планируется в 2024 году.

26 июня врио губернатора Дмитрий Миляев посетил строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом и бассейном в Скуратово. Его возводят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Завершат строительство в 2024 году.

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— Этот объект очень важен для развития спорта в Скуратово, жителям которого, чтобы позаниматься спортом, приходится ездить в Тулу и Щекино, — сказал Дмитрий Миляев.

Новый спортивный комплекс предназначен для тренировок и оздоровительных занятий. Он включает в себя зоны для волейбола, баскетбола, мини-футбола и плавания. Также на базе ФОКа будут проходить занятия спортсменов Федерации синхронного плавания Тульской области. Ежедневно комплекс сможет принимать порядка 600 человек.

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Министр спорта региона Дмитрий Яковлев доложил, что на данный момент готовность объекта составляет 77%. Выполнены важные этапы строительства, включая возведение теплового контура здания, теплоизоляцию стен, устройство полов и бетонирование чаши бассейна. Также продолжается монтаж инженерных систем и чистовая отделка помещений.

Глава администрации Илья Беспалов доложил, что дорогу к комплексу отремонтируют, сделают тротуары, а также установят освещение.

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Дмитрий Миляев отметил, что необходимо обеспечить своевременный ввод объекта в эксплуатацию. Он поручил Дмитрию Яковлеву держать на особом контроле строительство ФОКа и его последующее содержание. Главе администрации Тулы Илье Беспалову дано поручение к открытию комплекса провести работы по благоустройству прилегающей территории.

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Также Дмитрий Яковлев доложил о развитии спортивной инфраструктуры в Тульской области. В регионе активно строятся крупные спортивные объекты. Начато строительство объектов в Арсеньево, Алексине. Их откроют в следующем году. Также в Советске Щекинского района в этом году откроют модульный спортивный зал.

Уделяется внимание и капитальному ремонту спортивных объектов — в этом году закончат работы на стадионе «Ресурс» в Богородицком районе. Там расположится целый кластер с беговыми дорожками и современным оборудованием.

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— Спортивных объектов у нас появляется все больше. Однако от жителей региона поступают запросы на реконструкцию и приведение в порядок старых советских комплексов и стадионов, — отметил Дмитрий Миляев.

Он поручил Дмитрию Яковлеву проанализировать потребность восстановления этих спортивных объектов.

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