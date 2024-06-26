Как в Скуратово продвигается строительство крупного спортивного комплекса с бассейном

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

26 июня врио губернатора Дмитрий Миляев посетил строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом и бассейном в Скуратово. Его возводят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Завершат строительство в 2024 году.

— Этот объект очень важен для развития спорта в Скуратово, жителям которого, чтобы позаниматься спортом, приходится ездить в Тулу и Щекино, — сказал Дмитрий Миляев.

Новый спортивный комплекс предназначен для тренировок и оздоровительных занятий. Он включает в себя зоны для волейбола, баскетбола, мини-футбола и плавания. Также на базе ФОКа будут проходить занятия спортсменов Федерации синхронного плавания Тульской области. Ежедневно комплекс сможет принимать порядка 600 человек.

Министр спорта региона Дмитрий Яковлев доложил, что на данный момент готовность объекта составляет 77%. Выполнены важные этапы строительства, включая возведение теплового контура здания, теплоизоляцию стен, устройство полов и бетонирование чаши бассейна. Также продолжается монтаж инженерных систем и чистовая отделка помещений.

Глава администрации Илья Беспалов доложил, что дорогу к комплексу отремонтируют, сделают тротуары, а также установят освещение.

Дмитрий Миляев отметил, что необходимо обеспечить своевременный ввод объекта в эксплуатацию. Он поручил Дмитрию Яковлеву держать на особом контроле строительство ФОКа и его последующее содержание. Главе администрации Тулы Илье Беспалову дано поручение к открытию комплекса провести работы по благоустройству прилегающей территории.

Также Дмитрий Яковлев доложил о развитии спортивной инфраструктуры в Тульской области. В регионе активно строятся крупные спортивные объекты. Начато строительство объектов в Арсеньево, Алексине. Их откроют в следующем году. Также в Советске Щекинского района в этом году откроют модульный спортивный зал.

Уделяется внимание и капитальному ремонту спортивных объектов — в этом году закончат работы на стадионе «Ресурс» в Богородицком районе. Там расположится целый кластер с беговыми дорожками и современным оборудованием.

— Спортивных объектов у нас появляется все больше. Однако от жителей региона поступают запросы на реконструкцию и приведение в порядок старых советских комплексов и стадионов, — отметил Дмитрий Миляев.

Он поручил Дмитрию Яковлеву проанализировать потребность восстановления этих спортивных объектов.