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В Туле открылись первые международные соревнования среди воспитанников военных училищ
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле открылись первые международные соревнования среди воспитанников военных училищ

Торжественная церемония открытия прошла на территории кремля.

24 июня в Тульском кремле состоялось открытие I Международного турнира среди воспитанников военных училищ оборонных ведомств государств, входящих в Международный совет военного спорта.

В церемонии открытия принял участие врио губернатора Дмитрий Миляев.

— Для нас большая честь — быть первым регионом в мире, где состоятся подобные состязания. Уверен, что они будут способствовать укреплению международных отношений. Послужат популяризации здорового образа жизни и налаживанию дружбы между ребятами из разных уголков земного шара, — сказал Дмитрий Миляев.

Он поблагодарил Минобороны России и Международный совет военного спорта за оказанное доверие и выбор Тульской области для проведения соревнований. Они пройдут с 25 по 29 июня на базе Тульского суворовского военного училища и спортивных объектов региона.

В программе соревнований пять видов спорта — легкая атлетика, плавание, волейбол, стрельба из пневматического оружия и бокс.

За медали поборются 300 юношей и девушек в возрасте от 15 до 17 лет из России, Республики Беларусь, Казахстана, Пакистана, Сербии, Буркина-Фасо, Бангладеш, КНДР, Мозамбика.

— Друзья, именно вам, молодым и активным, предстоит вместе строить общее будущее — справедливый многополярный мир. Пусть в его основе лежат уважение к истории, культуре и традициям наших народов, готовность к сотрудничеству и поиску баланса интересов на благо наших государств и всего человечества. Желаю всем вам успехов! И пусть впереди вас ждут большие победы — в спорте, учебе и жизни, — обратился к юным участникам Дмитрий Миляев.

На открытии в небо поднялась команда ЦСКА по вертолетному спорту на легендарных вертолетах Ми-2, армейские парашютисты выполнили прыжки, пролетела истребительная авиация.

Участников соревнований приветствовали заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и первый заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов.

— Независимо от политических или культурных разногласий этот турнир напоминает нам, что под духом соперничества мы все равны. Данное мероприятие является мостом между прошлым, настоящим и будущим. На нем отсутствует антидопинговый тест. Позвольте пожелать молодым людям успешных соревнований и призвать вас: соревнуйтесь честно, с уважением и товариществом, чтобы укрепить узы дружбы и солидарности, способствуя созданию более спокойного мира, — сказал официальный представитель Международного совета военного спорта — директор департамента игр Джозеф Питер Бакари.

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