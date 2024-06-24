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На Казанской набережной пройдет фестиваль уличных культур
Фото из архива Myslo.

На Казанской набережной пройдет фестиваль уличных культур

Уже по традиции в областной столице состоятся турниры по брейку, воркауту, паркуру и др.

6 июля в Туле на Казанской набережной пройдет фестиваль уличных культур. Об этом сообщается в группе молодежного центра «Спектр» «ВКонтакте».

На семи локациях запланированы такие состязания:

  • турнир по футболу 1×1 «PANNA»,
  • арт-площадка GRAFFITY,
  • батлы по брейкингу,
  • батлы для всех любителей танцевать ALL STYLE,
  • соревнования на площадке «Паркур»,
  • соревнования на площадке «Воркаут»,
  • соревнования на площадке «Скейтбординг и экстремальный самокат».

Подробную программу организаторы обещают опубликовать позже.

Приглашаются все желающие. 6+.

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