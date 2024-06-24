6 июля в Туле на Казанской набережной пройдет фестиваль уличных культур. Об этом сообщается в группе молодежного центра «Спектр» «ВКонтакте».
На семи локациях запланированы такие состязания:
- турнир по футболу 1×1 «PANNA»,
- арт-площадка GRAFFITY,
- батлы по брейкингу,
- батлы для всех любителей танцевать ALL STYLE,
- соревнования на площадке «Паркур»,
- соревнования на площадке «Воркаут»,
- соревнования на площадке «Скейтбординг и экстремальный самокат».
Подробную программу организаторы обещают опубликовать позже.
Приглашаются все желающие. 6+.