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Туляк отсудил 166 тысяч рублей за сорванные сроки по постройке забора
Фото ru.freepik.com.

Туляк отсудил 166 тысяч рублей за сорванные сроки по постройке забора

В эту сумму вошёл возврат денежной суммы, взыскание неустойки, компенсация морального вреда и штраф.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области дало заключение по гражданскому делу о расторжении договора подряда, возврате денежной суммы, уплаченной по договору, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа.

16 апреля 2023 года туляк заключил договор подряда с одним из ИП о выполнении работ по установке забора: стоимость работ и материалов составила 71 тыс. рублей. В установленный срок работы выполнены не были.

Привокзальный районный суд Тульской области вынес заочное решение о взыскании в пользу потребителя 166 500 рублей, из них 5000 рублей — компенсация морального вреда.

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