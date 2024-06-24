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Парашютист в кремле и пролет истребителей над Тулой: фоторепортаж с открытия международных военных соревнований
Фото Дмитрия Чербы.

Парашютист в кремле и пролет истребителей над Тулой: фоторепортаж с открытия международных военных соревнований

Торжественная церемония открытия соревнований получилась масштабной.

Сегодня, 24 июня, в Тульском кремле состоялось открытие I Международного турнира среди воспитанников военных училищ оборонных ведомств государств, входящих в Международный совет военного спорта.

Напомним, в программе соревнований пять видов спорта: легкая атлетика, плавание, волейбол, стрельба из пневматического оружия и бокс.

За медали поборются 300 юношей и девушек в возрасте от 15 до 17 лет из России, Республики Беларусь, Казахстана, Пакистана, Сербии, Буркина-Фасо, Бангладеш, КНДР, Мозамбика.

На церемонии открытия присутствовали врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев, заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и первый заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов.

Во время мероприятия в небо поднялась команда ЦСКА по вертолетному спорту на легендарных вертолетах Ми-2, армейские парашютисты выполнили прыжки, пролетела истребительная авиация.

Смотрите большой фоторепортаж с открытия:

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