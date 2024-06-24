Тульская прокуратура проверит водителя троллейбуса, протаранившего четыре легковушки

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Прокуратура Тульской области инициировала проверку перевозчика МКП «Тулгорэлектротранс». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Причина — ДТП, произошедшее 24 июня в 8.20 на ул. Ф. Смирнова. Троллейбус «Тулгорэлектротранса» следовал по маршруту № 5 «Московский вокзал — ст. Южная». Во время движения столкнулся со стоящим транспортным средством с последующим наездом на впереди движущийся автомобиль. Пострадавших в ДТП нет.

— В ходе проверки будет дана оценка соблюдению перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — отметили в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщал Myslo, у троллейбуса могли отказать тормоза.