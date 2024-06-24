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Тульская прокуратура проверит водителя троллейбуса, протаранившего четыре легковушки
Фото читателя Myslo.

Тульская прокуратура проверит водителя троллейбуса, протаранившего четыре легковушки

Надзорный орган взял дело на контроль.

Прокуратура Тульской области инициировала проверку перевозчика МКП «Тулгорэлектротранс». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Причина — ДТП, произошедшее 24 июня в 8.20 на ул. Ф. Смирнова. Троллейбус «Тулгорэлектротранса» следовал по маршруту № 5 «Московский вокзал — ст. Южная». Во время движения столкнулся со стоящим транспортным средством с последующим наездом на впереди движущийся автомобиль. Пострадавших в ДТП нет. 

— В ходе проверки будет дана оценка соблюдению перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — отметили в пресс-службе ведомства. 

Как ранее сообщал Myslo, у троллейбуса могли отказать тормоза.  

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