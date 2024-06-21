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В правительстве рассказали, какие дороги отремонтируют и построят в Туле и области в 2024 году

В правительстве рассказали, какие дороги отремонтируют и построят в Туле и области в 2024 году

20 июня состоялся брифинг с участием министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родиона Дудника и главы администрации Тулы Ильи Беспалова.

В этом году в регионе планируется отремонтировать более 350 км автомобильных дорог регионального и местного значения. Кроме того, продолжится строительство крупных дорожных и мостовых объектов.

— Регион находится в постоянном контакте с федеральным центром. На днях состоялась встреча врио губернатора Дмитрия Миляева и заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина. В том числе обсуждалась приоритетная реализация проектов по реконструкции трассы «Тула-Новомосковск» и Калужского шоссе, а также строительства третьей очереди Восточного обхода. Это знаковые объекты для региона, которые продолжат большую работу по модернизации дорожной инфраструктуры и повышения комфорта жизни людей, — сказал Родион Дудник.

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В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 113 км дорог, или 32 объекта. Наиболее крупные из них — участки дороги Тула - Белев протяженностью более 16 км и Железня - Алексин протяженностью 17,4 км. Сейчас в рамках БКД работы ведутся на 28 объектах. Общее выполнение — 29,1%.

- Ремонт дорог в рамках нацпроекта проводится с максимальным набором работ, таких как ремонт тротуаров, замена бордюрного камня, устройство светофорных объектов. Все объекты находятся на особом контроле федерального центра. Приемка объектов традиционно будет проводиться комиссионно с привлечением представителей общественности, — подчеркнул Родион Дудник.

Дополнительно в рамках госзадания ГУ ТО «Тулаавтодор» будет отремонтировано порядка 102 км, или 30 участков региональных дорог и 170 км, или 168 участков местных дорог. Из них уже завершено 20 региональных и 36 местных объектов.

Как сообщил Илья Беспалов, в областном центре в рамках нацпроекта БКД отремонтируют 4 участка протяженностью 9,4 км:

— Щекинское шоссе (3,9 км от пр-та Ленина до Орловского шоссе),

— ул. Дм. Ульянова (1,8 км),

— ул. Н. Дрейера (2,3 км),

— ул. Курковая (1,3 км).

Также в областном центре в рамках программы «Народный бюджет» отремонтируют 5 объектов общей протяжённостью 1,7 км. В рамках проекта «Наш Город» уже завершены работы на 3 объектах протяженностью около 1 км.

Кроме того, будут отремонтированы трамвайные пути на ул. Агеева (от пр. Ленина до ул. Тимирязева), Плеханова и Воздухофлотской. А также планируется комплексный ремонт участка по ул. Максимовского.

Также в этом году в Туле планируется обновить 13 локальных участков тротуаров.

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- Большой объем работ запланирован в части ямочного ремонта. На это направление дополнительно были выделены региональные средства. В Туле запланировано отремонтировать более 75 тыс. кв. м дорог, из которых завершено уже более 60 тыс. кв. м. На этом работы не остановятся. В течение сезона мы планируем изыскать дополнительное финансирование, чтобы сделать комфортным проезд по как можно большему числу дорог, — сказал Илья Беспалов.

В областном центре продолжается строительство новых дорог. До 1 августа завершится второй этап строительства дороги от ул. Маршала Жукова до нового жилого комплекса. А до конца года откроется новая дорога от ул. Генерала Маргелова до Калужского шоссе. Они позволят обеспечить подъезд к новым микрорайонам и разгрузить существующие транспортные артерии.

Также в этом году в регионе ведутся работы по приведению в нормативное состояние 11 искусственных сооружений и строительству 3 сооружений. Из них 9 завершат в текущем году, еще 5 — в 2025 году.

В Туле ведется строительство моста через реку Упу. Работы ведутся по графику и завершатся в этом году. В рамках проведения работ с 22 июня по 12 августа на пересечении ул. Мосина и ул. Павшинский Мост изменится схема движения. Часть полос по кольцу будет перекрыта. Участок ул. Фрунзе от ул. Коминтерна до ул. Мосина станет односторонним. 

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На пересечении ул. Мосина и ул. Фрунзе изменят приоритет движения: преимущество получат те, кто поворачивает с ул. Мосина налево на ул. Фрунзе. На съезде с Павшинского моста изменят разметку: две полосы будут направлены к ул. Коминтерна и одна полоса в сторону ул. Чмутова. Также проведут перенастройку светофоров на пересечении улиц Фрунзе и Коминтерна, Ф. Смирнова и Коминтерна.

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