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Работа на лето: какие тульские предприятия готовы трудоустроить подростков

Работа на лето: какие тульские предприятия готовы трудоустроить подростков

В этом году для них будет создано более 10 тыс. рабочих мест.

20 июня заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова провела заседание областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

На заседании обсудили вопрос трудоустройства подростков в период каникул. В этом году для них будет создано более 10 тыс. рабочих мест. На особом контроле трудоустройство ребят в трудной жизненной ситуации.

На сегодня временные рабочие места готовы предоставить 400 работодателей. В их числе: кондитерская фабрика «Ясная Поляна», Узловский молочный комбинат, садовый питомник «Кутепово», сельхозкооператив «Приупские зори», Императорский Тульский оружейный завод, АО «Тулаточмаш», НПО «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева, обувная фабрика «Заря», ООО «Новомосковский трикотаж» и др.

Работодатели готовы предложить подросткам такие вакансии, как машинист расфасовочно-упаковочных машин, администратор, оператор связи, помощник почтальона, архивариус, помощник инженера, лаборант, бухгалтер, контролер газового хозяйства, табельщик, специалист по библиотечно-выставочной работе, помощник специалиста по работе с молодежью, рабочий зеленого хозяйства и рабочий по благоустройству населенных пунктов, сборщик ягод, укладчик-упаковщик и др.

На сайте «Работы России» создан раздел с вакансиями для подростков.

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