Переселение из аварийных домов, ремонт дорог и чистая вода: что пообещал жителям Донского Дмитрий Миляев

На встрече речь шла о развитии района. На особый контроль взяты вопросы водоснабжения, в том числе — ее нормализации в мкр-нах Новоугольном и Шахтерском. Сейчас прорабатывается включение объектов в федеральную программу «Чистая вода».

Также были рассмотрены вопросы жилищно-коммунального хозяйства, в том числе касающиеся аварийного жилищного фонда. До конца года завершат строительство трех многоквартирных домов, что позволит жителям переехать в благоустроенные квартиры.

Помимо этого, обсуждались и другие социальные вопросы, включая установку спортивной площадки в мкр-не Шахтерском. По поручению Дмитрия Миляева ее установят уже в этом году. Без внимания не остался вопрос ремонта фасада местного Дома культуры. Его отремонтируют уже в следующем году.

В этом году запланирован ремонт дорог на улицах Советской, Железнодорожной, Новоугольной и Пролетарской. К 2025 году все проблемные участки дорог в мкр-не Подлесном будут приведены в нормативное состояние. Также обсуждался ремонт здания больницы на Бобрик-Горе.

На встрече также подняли вопрос о реставрации культурного объекта «Усыпальница Бобринских». Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина сообщила, что в октябре будет направлена заявка на выделение средств на реставрацию объекта в Минкульт РФ.