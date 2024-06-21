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Сильный ветер повалил в Туле 34 дерева – ЕДДС

Сильный ветер повалил в Туле 34 дерева – ЕДДС

Также в областной столице непогода стала причиной перебоев с электроснабжением.

Сегодня, 21 июня, в ходе утреннего совещания глава администрации Илья Беспалов обсудил результаты ночных работ по восстановлению электро- и водоснабжения в населенных пунктах Большой Тулы. 

По данным ЕДДС, порывы ветра в Туле повалили деревья по 34 адресам. Напомним, вчера сообщалось, что во всей Тульской области зафиксировано 42 падения деревьев в 10 муниципальных образованиях. В результате повреждено 9 автомобилей в четырех муниципалитетах, в том числе в Туле

Главе администрации доложили, что на утро 21 июня упавшие деревья были убраны по 28 адресам, по остальным продолжается работа с привлечением спецтехники. Заявки о новых адресах продолжают поступать, по ним осуществляется оперативное реагирование. В ликвидации последствий непогоды задействованы городские спасатели.

Также к утру было зафиксировано 10 аварийных отключений по электроэнергии, 8 из них устранены. Два адреса находятся на контроле. Аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций продолжают работы на объектах. Илья Беспалов поручил завершить восстановительные работы в ускоренном режиме. 

Кроме того, глава администрации поставил задачу в кратчайшие сроки вывезти порубочные остатки. 

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