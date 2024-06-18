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Погода в Туле 19 июня: тепло и без осадков
Фото Алексея Пирязева.

Погода в Туле 19 июня: тепло и без осадков

Прогноз составлен по данным Гидрометцентра.

19 июня в Тульской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер западной четверти 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +12…+17 °С, днем — +24…+29 °С.

Атмосферное давление ночью 744 мм рт. ст., днём — 741 мм рт. ст. 
 

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