Погода в Туле 19 июня: тепло и без осадков

19 июня в Тульской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер западной четверти 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +12…+17 °С, днем — +24…+29 °С.
Атмосферное давление ночью 744 мм рт. ст., днём — 741 мм рт. ст.
Прогноз составлен по данным Гидрометцентра.
19 июня в Тульской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер западной четверти 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +12…+17 °С, днем — +24…+29 °С.
Атмосферное давление ночью 744 мм рт. ст., днём — 741 мм рт. ст.
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