Более 100 пострадавших в регионах РФ: в Туле сняли с продажи опасный салат после вспышки ботулизма

Жители Москвы и других регионов обратились в больницы после того, как съели салат с фасолью.

Из ассортимента магазинов онлайн-доставок «Вкусвилл», «Самокат» и «Сбермаркет» пропал салат лобио. А его производитель «Кухни на районе» приостановил поставки.

Как сообщает Mash, более 130 человек обратились в московские больницы с признаками пищевого отравления. Причиной стала вспышка ботулизма. Затем на похожие симптомы пожаловались жители Татарстана и Нижегородской области. В СК сообщили, что пострадавшие ели еду, заказанную через службы доставки, среди которых оказался лобио из фасоли.

На данный момент в тульских сервисах онлайн-продуктов салат лобио недоступен для заказа.

— Для обеспечения безопасности наших покупателей мы сразу же сняли с продаж продукт, который потенциально оказался в группе риска, до выяснения всех обстоятельств. Также заблокировали его и к новым поставкам. Отметим, что мы не получали аналогичные жалобы от покупателей, — отметили в пресс-службе «ВкусВилла».

Ботулизм — это острое пищевое отравление в результате употребления пищевых продуктов, содержащих токсины Clostridium botulinum. Как отметили в Роспотребнадзоре, его можно подхватить после употребления герметически закрытых консервов.

Меры профилактики ботулизма:

не покупать консервы на рынке и у случайных лиц;

не консервировать продукты с признаками порчи и гнили;

не нарушать общепринятую технологию приготовления: уменьшать количество соли, уксуса, сокращать время тепловой обработки;

не употреблять в пищу консервы из вздувшихся банок.

Консервы нужно хранить только в холодильнике или в погребе. Перед употреблением в пищу желательно подвергать продукцию термообработке в течение 15-20 минут. Это разрушит токсин, если он образовался в консервах.

— Если после употребления продукции вы почувствовали себя плохо, немедленно обратитесь к врачу и обязательно сообщите, что вы употребляли в пищу консервы, — отметили в санитарном ведомстве.