  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В тульских магазинах сняли с продажи лобио, из-за которого произошли массовые отравления - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Более 100 пострадавших в регионах РФ: в Туле сняли с продажи опасный салат после вспышки ботулизма

Более 100 пострадавших в регионах РФ: в Туле сняли с продажи опасный салат после вспышки ботулизма

Жители Москвы и других регионов обратились в больницы после того, как съели салат с фасолью.

Из ассортимента магазинов онлайн-доставок «Вкусвилл», «Самокат» и «Сбермаркет» пропал салат лобио. А его производитель «Кухни на районе» приостановил поставки. 

Как сообщает Mash, более 130 человек обратились в московские больницы с признаками пищевого отравления. Причиной стала вспышка ботулизма. Затем на похожие симптомы пожаловались жители Татарстана и Нижегородской области. В СК сообщили, что пострадавшие ели еду, заказанную через службы доставки, среди которых оказался лобио из фасоли.

На данный момент в тульских сервисах онлайн-продуктов салат лобио недоступен для заказа. 

— Для обеспечения безопасности наших покупателей мы сразу же сняли с продаж продукт, который потенциально оказался в группе риска, до выяснения всех обстоятельств. Также заблокировали его и к новым поставкам. Отметим, что мы не получали аналогичные жалобы от покупателей, — отметили в пресс-службе «ВкусВилла».

 

Ботулизм — это острое пищевое отравление в результате употребления пищевых продуктов, содержащих токсины Clostridium botulinum. Как отметили в Роспотребнадзоре, его можно подхватить после употребления герметически закрытых консервов.

Меры профилактики ботулизма:

  • не покупать консервы на рынке и у случайных лиц;
  • не консервировать продукты с признаками порчи и гнили;
  • не нарушать общепринятую технологию приготовления: уменьшать количество соли, уксуса, сокращать время тепловой обработки;
  • не употреблять в пищу консервы из вздувшихся банок.

Консервы нужно хранить только в холодильнике или в погребе. Перед употреблением в пищу желательно подвергать продукцию термообработке в течение 15-20 минут. Это разрушит токсин, если он образовался в консервах. 

— Если после употребления продукции вы почувствовали себя плохо, немедленно обратитесь к врачу и обязательно сообщите, что вы употребляли в пищу консервы, — отметили в санитарном ведомстве.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 17:28 0
Другие статьи по темам
Событие
ботулизмотравление
Место
Роспотребнадзор

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На ул. 9 Мая водитель не захотел останавливаться на запрещающий сигнал
На ул. 9 Мая водитель не захотел останавливаться на запрещающий сигнал
В Тульском экзотариуме у лемуров впервые родилась двойня
В Тульском экзотариуме у лемуров впервые родилась двойня
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.