Погода в Туле 15 июня: до +26 градусов и без осадков

Фото из архива Myslo

В субботу в Тульской области сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, до 10 метров в секунду.

Температура ночью – от +10 до +15 градусов, днём – от +21 до +26. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.