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Погода в Туле 15 июня: до +26 градусов и без осадков
Фото из архива Myslo

Погода в Туле 15 июня: до +26 градусов и без осадков

Синоптики обещают умеренный восточный ветер.

В субботу в Тульской области сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, до 10 метров в секунду.

Температура ночью – от +10 до +15 градусов, днём – от +21 до +26. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.

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сегодня, в 09:09 +3
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