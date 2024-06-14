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Митрополит Алексий благословил Дмитрия Миляева на служение тулякам
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Митрополит Алексий благословил Дмитрия Миляева на служение тулякам

Встреча врио главы региона с владыкой состоялась в пятницу, 14 июня.

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий отметил, что президент России Владимир Путин месяц назад подписал Указ о назначении Дмитрия Миляева на должность временно исполняющего обязанности губернатора Тульской области.

– Вы – уроженец тульской земли и прошли большой профессиональный путь на разных ступенях государственной власти. Уверен, что ваш богатый опыт принесет много пользы, – сказал митрополит и благословил Дмитрия Миляева на служение Тульской области и её жителям.

Дмитрий Вячеславович поблагодарил владыку за большую работу по укреплению и сохранению традиционных российских духовно-нравственных ценностей и выразил уверенность в сохранении гармоничного взаимодействия правительства региона и Православной церкви.

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Тульская область

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