Митрополит Алексий благословил Дмитрия Миляева на служение тулякам

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий отметил, что президент России Владимир Путин месяц назад подписал Указ о назначении Дмитрия Миляева на должность временно исполняющего обязанности губернатора Тульской области.

– Вы – уроженец тульской земли и прошли большой профессиональный путь на разных ступенях государственной власти. Уверен, что ваш богатый опыт принесет много пользы, – сказал митрополит и благословил Дмитрия Миляева на служение Тульской области и её жителям.

Дмитрий Вячеславович поблагодарил владыку за большую работу по укреплению и сохранению традиционных российских духовно-нравственных ценностей и выразил уверенность в сохранении гармоничного взаимодействия правительства региона и Православной церкви.