Недвижимость: в Туле дешевеет «вторичка»

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

По данным базы объявлений Яндекс Недвижимость, рост цен на вторичное жилье в крупнейших российских городах начал замедляться: в среднем за май «вторичка» в миллионниках прибавила к цене незначительные 0,2%, в то время как в апреле этот рост составлял 0,7%. Аналогичная картина наблюдается и в горизонте года: в мае 2024 г относительно мая 2023-го рост цен на готовое жилье в городах-миллионниках составил 13,8%, однако в предыдущем месяце (апрель 2024 к апрелю 2023) этот показатель был выше и составлял 14%.

За последний месяц стоимость вторичного жилья в Туле упала на 0,9%, достигнув 102 000 рублей за квадратный метр. Зафиксированное снижение стоимости является более ощутимым, чем во всех миллионниках России. При этом за последний год (относительно мая 2023 года) вторичное жилье в городе подорожало на 6,9%.

Средняя полная цена вторичной квартиры в Туле составила в этом месяце 5 млн рублей.

«Относительно прошлого месяца объем предложений на вторичном рынке стагнирует (-0,2% по всем городам-миллионникам), — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимость, — Мы ожидаем дальнейшего накопления предложений на вторичном рынке, который будет подпитываться продолжающимся вводом в эксплуатацию и переходом в категорию вторичной недвижимости строящихся сегодня объектов, а также удлинением цикла сделки на вторичном рынке: сейчас вторичная квартира продается в среднем на три месяца дольше, чем год назад».

Топ-5 миллионников-лидеров по стоимости квадратного метра вторичной недвижимости относительно прошлого месяца не изменился: его все так же составляют Москва (332 000 руб., -0,1% за месяц), Санкт-Петербург (202 000 руб., +0,3%), Казань (163 000 руб., +0,8%), Нижний Новгород (128 000 руб., +0,5%) и Красноярск (117 000 руб., +0,2%).

Городами, где цены на готовое жилье в мае опустились или остались на прежнем уровне являются Пермь (-0,7% до 98 000 руб./кв. м), Екатеринбург (-0,2% до 115 000 руб./кв. м), Москва (-0,1% до 332 000 руб./кв. м), Самара (+0%, 113 000 руб./кв. м), Челябинск (+0%, 95 000 руб./кв. м) и Новосибирск (+0%, 112 000 руб./кв. м).