Силовой экстрим и средневековая еда: как на Куликовом поле отпраздновали День России

Фото Романа Солопова, Куликово поле.

В обширной программе торжеств дети и взрослые смогли найти досуг по душе. Гости праздника приняли участие в ярмарочных забавах, продегустировали блюда по аутентичным средневековым рецептам, посетили большой концерт вокальных и хореографических ансамблей и поболели за русских богатырей в состязании по силовому экстриму.

Открыл большую программу праздничных мероприятий на Куликовом поле концерт оркестра русских народных инструментов «Тула» под управлением Владимира Аленичева. Его сменил мужской ансамбль «Куликово поле», а затем перед зрителями выступили солисты Культурного центра УМВД по Тульской области. Ансамбль «Услада» остался верен тульской фольклорной традиции — артисты в ярких, красочных костюмах порадовали слушателей живой народной песней.

Праздничное настроение подарили зрителям и вокалисты из епифанской «Растряпухи», а девочки из киреевского детского фольклорного ансамбля «Ладушки» вспомнили творчество Лидии Руслановой и других ярких советских исполнительниц.

Степной вольный ветер и народные забавы на открытом воздухе — неизменные спутники хорошего аппетита. Проголодавшихся посетителей музейного комплекса в Моховом притягивали демонстрационные столы участников фестиваля-конкурса «Богатырская трапеза».

Показать свое мастерство и получить звание лучшего кулинара на Куликово поле приехали конкурсанты из Тулы, Щёкино, Донского, Новомосковска и Богородицка. Их блюда в номинациях «От нашего стола», «Вкусное Средневековье», «Царский пир» и «Наше национальное наследие» оценивало компетентное жюри.

В рамках «Богатырской трапезы» можно было продегустировать сбитень и узвар, гуся верченого и стерлядь припечённую, курники и караваи, щуку княжескую и малосольные огурчики, кашу тыквенную с полбой и грибами и рульку в квасу.

Победителями состязания в номинации «Вкусное Средневековье» стали юные кулинары из Новомосковского техникума пищевых биотехнологий. Гран-при получили учащиеся Донского политехнического колледжа. Они стали первыми в номинациях «От нашего стола!», «Царский пир» и «Наше национальное наследие».

Самым ожидаемым мероприятием в рамках празднования Дня России стали соревнования спортсменов силового экстрима.

В зрелищном состязании, которое прошло на Куликовом поле уже в 16-й раз, за право называться самым сильным сразились российские тяжелоатлеты: москвичи Дмитрий Логунов и Вадим Кирюшкин, новомосковцы Евгений Иванов и Виктор Хромых, орловец Евгений Чикунов, липчанин Александр Кузьмин, богородчанин Владимир Прощалыкин, белгородец Дмитрий Самойлов и туляки Евгений Коновалов и Илья Четвергов. С мужчинами соперничали тульские богатырши — Алина Хоршева, Александра Филатова и Василиса Ветрова.

Непростые испытания ждали в этом году чемпионов и призеров всероссийских соревнований. Одной рукой атлеты перебрасывали 24-килограммовые гири через четырехметровую планку, на скорость поднимали металлические грузы максимальным весом 220 килограмм по пятиступенчатой лестнице и вращали 200-килограммовую «карусель» с четырьмя зрительницами, которые замерли от восхищения небывалой мощью атлетов.

Невероятную силу демонстрировали богатыри, сдвигая с места грузовой автомобиль весом четыре с половиной тонны.

Еще одним зрелищным этапом состязания стал перенос силачами по Куликову полю 320-килограммового «колодца». В новом испытании он позже стал для участниц соревнования мишенью, куда нужно было забросить 30-килограммовые набивные мячи. Еще одним заданием для девушек было метание пудовых гирь на расстояние. Все этапы силового состязания тулячки проходили под бурные аплодисменты публики.

В ожидании оценок жюри спортсмены вместе со зрителями наблюдали шоу сценического экстрима «Русский богатырь». В нем чемпион Тульской области по силовому экстриму, восьмикратный победитель турнира на Куликовом поле, рекордсмен России Сергей Разенков показывал номера на грани человеческих возможностей.

Силач порвал 759-страничный справочник, надул грелку, пока та не лопнула, согнул арматуру в кольцо, скатал в рулон тефлоновую сковородку.

Показал Сергей и номер, вошедший в книгу рекордов России, — сложил три автомобильные покрышки одна в другую, словно матрешку.

Завершились силовые соревнования объявлением победителей. По итогам подсчета баллов всех этапов состязания на Куликовом поле были объявлены сильнейшие атлеты России. Бронзовым призером стал орловчанин Евгений Чикунов, серебро забрал москвич Дмитрий Логунов. Звание самого сильного богатыря на Куликовом поле получил туляк Евгений Коновалов.

Гости Куликова поля познакомились с наследием «столицы» памятного места Епифани. Во время интерактивной программы «Епифанское подворье» дети и взрослые сыграли в шашки и узнали, что куликовский купец Аркадий Оводов стал первым чемпионом России в этой игре по переписке. Такая игра могла длиться до двух лет!

Любителям активностей епифанцы предлагали побегать наперегонки в мешках и посоревноваться в перетягивании каната и перетаскивании ведер коромыслом. Открытием для многих стал дартс — игра известная с XIV века.

Развлекались и дети: мальчишки стреляли в тире, лупили противников мягкими копьями, сбивали метровых матрешек набивным мячом; девчонки вязали узелковую семью из ткани и крутили петушков из травы.

Самым востребованным досугом у маленьких гостей праздника по обыкновению стало катание на лошадках Конного двора музея-заповедника «Куликово поле» в поводу и на бричке. В День России в Моховом с удовольствием трудились выносливые, статные красавцы — Забар, Гарус, Искандер и Кулик.

На ярмарке народных ремесел можно было приобрести разнообразные сувениры.