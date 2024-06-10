Из-за угрозы инфекции в Тульской области закрыли кафе «Черника»

Специалисты ведомства вместе с прокуратурой проверили соблюдение требований санитарного законодательства в кафе «Черника», расположенном в поселке Чернь на ул. Свободы, 127.
В ходе проверки были установлены многочисленные нарушения:
- производственный цех, технологическое, холодильное оборудование не содержатся в чистоте, уборка и ремонт помещений не проводятся своевременно;
- не соблюдаются требования к обработке кухонной и столовой посуды;
- нарушается поточность технологических процессов приготовления пищевой продукции.
В связи с выявленными нарушениями, создающими угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, деятельность кафе приостановлена.