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Во всех районах Тульской области появятся новые детские площадки
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Во всех районах Тульской области появятся новые детские площадки

Этот вопрос стал одной из главных тем на оперативном совещании у врио главы региона Дмитрия Миляева.

По словам министра ЖКХ Олега Дючкова, на основании предложений глав администраций и с учётом мнения жителей составлен адресный перечень размещения детских площадок. В учетом поручения Дмитрия Миляева о включении в него 10 дополнительных площадок, во всех муниципалитетах будет установлено 48 объектов.

Площадки будут установлены по типовым проектам, хорошо себя зарекомендовавшим при выполнении работ по благоустройству в регионе. На новых объектах будет использовано современное износостойкое оборудование, отвечающее всем современным требованиям безопасности.

Дмитрий Миляев поручил районным чиновникам назначить лиц, ответственных за содержание площадок и поддерживать их в нормативном состоянии:

– Также важно обеспечить синхронизацию работы по освещению и подходам к новым площадкам. Все работы должны быть завершены в течение этого строительного сезона, – сказал Дмитрий Вячеславович.

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