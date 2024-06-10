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В Туле начали заключать договоры на догазификацию дачных домов
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле начали заключать договоры на догазификацию дачных домов

Уже поданы более 60 заявок от 15 садоводческих некоммерческих товариществ.

Сотрудники «Тулагоргаза» начали принимать заявки на догазификацию домовладений в садоводческих некоммерческих товариществах. Первые договоры уже заключены. В этом году президент Владимир Путин поручил расширить программу социальной газификации. Теперь её действие распространяется также на домовладения в садоводствах, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов.  

Важное условие: дачи должны быть предназначены для постоянного проживания. Кроме того, их владельцы должны предоставить полный комплект документов на земельные участки и сами дома.

Первым шагом к догазификации должно стать проведение общего собрания собственников СНТ. Решение собрания − ключевой документ, который позволит провести «голубое топливо» и обслуживать построенные газовые сети. Также дачникам потребуется предоставить:

  • копии паспорта и СНИЛС, 
  • правоустанавливающие документы на объект капитального строительства и земельный участок, на котором он расположен.

Подать заявку на догазификацию можно через сайт Единого оператора газификации, через портал Госуслуг, через сайт «Тулагоргаз», при личном обращении в Единый центр предоставления услуг «Тулагоргаз» или любое из 34 отделений МФЦ.

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