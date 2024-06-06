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Суд закрыл «Донер Кинг» на проспекте Ленина в Туле

Суд закрыл «Донер Кинг» на проспекте Ленина в Туле

Решение вступило в силу.

Центральный райсуд Тулы удовлетворил иск регионального Роспотребнадзора к ИП Баховадинов Н. А. о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя. 

Поводом для обращения в суд санитарного ведомства послужили факты отравления потребителей, заказавших шаурму в организации общественного питания «Донер Кинг». Палатка фастфуда располагается на проспекте Ленина, 104. Как ранее писал Myslo23 февраля пять человек, в том числе два подростка, были госпитализированы после употребления продукции. У всех пострадавших — острая кишечная инфекция. Проведенное расследование установило, что в представленных пробах находились бактерии группы кишечной палочки и золотистый стафилококк.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, решение суда вступило в силу. 

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Место
проспект Ленинадонер кинг

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