Суд закрыл «Донер Кинг» на проспекте Ленина в Туле

Центральный райсуд Тулы удовлетворил иск регионального Роспотребнадзора к ИП Баховадинов Н. А. о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя.

Поводом для обращения в суд санитарного ведомства послужили факты отравления потребителей, заказавших шаурму в организации общественного питания «Донер Кинг». Палатка фастфуда располагается на проспекте Ленина, 104. Как ранее писал Myslo, 23 февраля пять человек, в том числе два подростка, были госпитализированы после употребления продукции. У всех пострадавших — острая кишечная инфекция. Проведенное расследование установило, что в представленных пробах находились бактерии группы кишечной палочки и золотистый стафилококк.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, решение суда вступило в силу.