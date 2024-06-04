Тульский музей оружия представит выставку «Армия культуры»

С 9 июня по 1 августа в Тульском государственном музее оружия пройдёт выставка «Армия культуры». На ней представят копию Знамени Победы и скульптурную композицию «Генерал-майор Александров Александр Васильевич». 6+

Помимо этого, посетители увидят сценические костюмы артистов хора и балета, реконструкции формы солдата лейб-гвардии Преображенского полка, сестры милосердия начала ХХ века, старшего сержанта артиллерии РККА образца 1943 года, а также подлинный комплект современной формы матроса Военно-морского флота России.

В отдельной витрине будут представлены мемуарные издания с автографами прославленных полководцев из фондов библиотеки Центрального Дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе. Среди авторов — Маршалы Советского Союза И. Х Баграмян, С. М. Буденный, А. А. Гречко, Д. М. Язов.