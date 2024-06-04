Транжиры: каждый пятый туляк придерживается финансовой стратегии «больше тратить»

19% туляков придерживаются идеи «больше тратить». 36%, напротив, стали больше экономить.

В топ-5 популярных целей накопления у горожан — создание финансовой подушки безопасности (26% опрошенных), путешествия и отдых (22%), недвижимость (19%), будущее детей (17%), пассивный доход (12%).

Каждый третий респондент, имеющий накопления, стремится откладывать в кубышку от 10 до 25% своего заработка. 3 из 10 горожан — до 10% дохода.

Мужчины чаще копят на недвижимость, покупку авто, открытие своего дела и пытаются создать пассивные источники дохода. Женщины в качестве целей сбережений чаще называли путешествия и медицинские услуги.

Опрошенные до 34 лет чаще откладывают деньги на покупку недвижимости, машины, брендовых вещей, открытие бизнеса. Старше 45 лет — «на черный день», среди них также больше сторонников стратегии «больше экономить».

В приоритете у горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей долгосрочные цели: финансовая подушка безопасности, будущее детей, жизнь на пенсии. Респонденты с доходом до 50 тысяч рублей чаще копят на покупку дорогих вещей (техники, мебели и проч.).



Время проведения: 18 марта — 8 апреля 2024 года.