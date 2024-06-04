Парковка на площади Ленина в Туле откроется 9 июня

Всего на ней будет размечено 263 машино-места: 238 общего пользования, 25 – для инвалидов.

Условия парковки будут такими же, как раньше: первые три часа бесплатно, затем — 100 рублей в час. Уже сейчас здесь устанавливают ограничительные сферы, в ближайшие дни на площади появится разметка и специальные знаки.

Первый заместитель главы города Дмитрий Ярцев:

Дмитрий Ярцев — Работа парковки будет восстановлена 9 июня. Напомню, пространство мы закрывали в апреле в связи с благоустройством главной площади города Тулы. Под парковку, как и раньше, будет отдана часть площади ближе к «Гостиному двору». Эта парковка организована как альтернатива закрытой ранее на ул. Союзной.

Всего в городе сейчас около 18 тысяч благоустроенных парковочных мест. По словам Ярцева, их количество растет. Каждый комплексный ремонт городских улиц увеличивает их число, поскольку улицу ремонтируют с учетом организации новых мест.

Напомним, парковку на главной площади города закрыли 8 апреля — площадь не видела ремонта 10 лет.