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За полгода тульский онкоцентр посетили более 100 тысяч человек
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

За полгода тульский онкоцентр посетили более 100 тысяч человек

Такие цифры озвучил на еженедельном оперативном совещании глава областного минздрава Михаил Малишевский.

По словам министра, за шесть месяцев работы поликлинику онкоцентра посетили более 100 тысяч человек. Было выполнено почти 900 тысяч манипуляций, 60 тысяч исследований. Работает девять отделений стационара. Пролечено порядка 7000 пациентов, проведено 2250 хирургических вмешательств. В медучреждении работают почти 950 сотрудников.

В онкоцентре проводят комбинированные хирургические вмешательства, лапароскопические, рентгенохирургические, торакоскопические операции. Все пациенты обеспечены электронными планшетами, через которые можно задавать вопросы лечащему врачу и оценивать работу медперсонала. 

Врио губернатора Дмитрий Миляев отметил, что благодаря жителям была выявлена потребность в дополнительной проработке вопросов транспортной доступности онкоцентра. Этому уделяется большое внимание. Сейчас до центра можно доехать на автобусах маршрутов № 10Л, 39А, 122, 124. С 1 июня работает новый маршрут № 68 «Автовокзал – Онкологический центр». С 7.00 до 21.00 задействованы четыре единицы транспорта с интервалом движения в 20 минут.

Дмитрий Миляев поручил Михаилу Малишевскому учитывать в работе онкоцентра и его транспортной доступности пожелания людей, а также расширить работу медицинского такси. Сейчас оно работает только в Новомосковске, но к середине июля услуга будет доступна всем жителям региона. Медицинское такси будет возить пациентов из центров амбулаторной онкопомощи в Алексине, Ефремове, Суворове и Щекине.

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