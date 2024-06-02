В Туле определили победителя регионального этапа фестиваля «Готов к труду и обороне» среди семейных команд

Фото пресс-службы минспорта Тульской области.

Команды испытали свои силы в многоборье ГТО:

поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту

сгибание и разгибание рук в упоре лёжа от платформы

наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье

подтягивание из виса на высокой перекладине

стрельба из электронного оружия

плавание 25 м, 50 м

бег 30 м, 60 м

прыжок в длину с места



По итогам соревнований победителями и призерами в командном первенстве стали:





1 место — семья Алескеровых-Валиевых из Белева

2 место — семья Кузнецовых-Максимовых из Ясногорска

3 место — семья Казаковых из Щекино



В личном первенстве призовые места распределились следующим образом:





Дети

1 место — Кипер Екатерина

2 место — Кузнецова Елизавета

3 место — Хисматуллин Тимур



Мамы

1 место — Кипер Мариана

2 место — Казакова Альбина

3 место — Алескерова Эльдара





Папы

1 место — Кипер Аурел

2 место — Алескеров Руслан

3 место — Кузнецов Дмитрий



Дедушки

1 место — Валиев Надир

2 место — Казаков Сергей

3 место — Максимов Петр



Победители представят Тульскую область на V фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд, который состоится в Томске.



Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» реализуется в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» нацпроекта «Демография».