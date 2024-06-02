В Туле определили победителя регионального этапа фестиваля «Готов к труду и обороне» среди семейных команд

Команды испытали свои силы в многоборье ГТО:
- поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту
- сгибание и разгибание рук в упоре лёжа от платформы
- наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье
- подтягивание из виса на высокой перекладине
- стрельба из электронного оружия
- плавание 25 м, 50 м
- бег 30 м, 60 м
- прыжок в длину с места
По итогам соревнований победителями и призерами в командном первенстве стали:
1 место — семья Алескеровых-Валиевых из Белева
2 место — семья Кузнецовых-Максимовых из Ясногорска
3 место — семья Казаковых из Щекино
В личном первенстве призовые места распределились следующим образом:
Дети
1 место — Кипер Екатерина
2 место — Кузнецова Елизавета
3 место — Хисматуллин Тимур
Мамы
1 место — Кипер Мариана
2 место — Казакова Альбина
3 место — Алескерова Эльдара
Папы
1 место — Кипер Аурел
2 место — Алескеров Руслан
3 место — Кузнецов Дмитрий
Дедушки
1 место — Валиев Надир
2 место — Казаков Сергей
3 место — Максимов Петр
Победители представят Тульскую область на V фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд, который состоится в Томске.
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» реализуется в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» нацпроекта «Демография».