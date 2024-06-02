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В Туле определили победителя регионального этапа фестиваля «Готов к труду и обороне» среди семейных команд
Фото пресс-службы минспорта Тульской области.

В Туле определили победителя регионального этапа фестиваля «Готов к труду и обороне» среди семейных команд

1 июня в Туле состоялся региональный этап фестиваля ВФСК ГТО среди семейных команд.

Команды испытали свои силы в многоборье ГТО:

  • поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту
  • сгибание и разгибание рук в упоре лёжа от платформы
  • наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье
  • подтягивание из виса на высокой перекладине
  • стрельба из электронного оружия
  • плавание 25 м, 50 м
  • бег 30 м, 60 м
  • прыжок в длину с места


По итогам соревнований победителями и призерами в командном первенстве стали:

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1 место — семья Алескеровых-Валиевых из Белева
2 место — семья Кузнецовых-Максимовых из Ясногорска
3 место — семья Казаковых из Щекино

В личном первенстве призовые места распределились следующим образом:

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Дети
1 место — Кипер Екатерина
2 место — Кузнецова Елизавета
3 место — Хисматуллин Тимур

Мамы
1 место — Кипер Мариана
2 место — Казакова Альбина
3 место — Алескерова Эльдара

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Папы
1 место — Кипер Аурел
2 место — Алескеров Руслан
3 место — Кузнецов Дмитрий

Дедушки
1 место — Валиев Надир
2 место — Казаков Сергей
3 место — Максимов Петр

Победители представят Тульскую область на V фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд, который состоится в Томске.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» реализуется в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Место
Тула
 

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