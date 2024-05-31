В Кимовске из-за недосмотра врачей умерла пенсионерка: суд обязал больницу возместить моральный вред её сыну

В Кимовске рассмотрено гражданское дело по иску местного жителя к ГУЗ «Кимовская центральная районная больница» о взыскании компенсации морального вреда в связи с оказанием некачественной медицинской помощи.

Судом установлено, что 11 декабря 2021 года мать истца почувствовала себя плохо (повышенная температура). К женщине не приходил врач, и на третий день заболевания она самостоятельно пришла в больницу. Там ей сделали ПЦР-тест и отправили домой.

16 декабря женщина вызвала домой медиков, так как её состояние ухудшилось. Врачи направили ей на рентгенографию легких, но не предложили госпитализацию. На следующий день, по результатам рентгенографии, было установлено, что патологий и нарушений у женщины не выявлено. В этот же день ей сообщили, что ПЦР-тест показал положительный результат и предложили самостоятельно прийти в больницу для получения лекарств от COVID-19.

Однако пациентка не могла передвигаться самостоятельно, её сатурация снизилась до 60%. Женщина снова вызвала скорую, прибывшие медики констатировали смерть пациентки.

Истец весь период болезни матери понимал, что ее здоровье быстро ухудшается, просил врачей, чтобы они ее госпитализировали, но слышал в ответ, что здоровью мамы ничего не угрожает. Из-за недооценки состояния здоровья пациентки врачи ГУЗ «Кимовская ЦРБ» приняли решение, что пациент сможет перенести такое заболевание в домашних условиях. Он просил взыскать в его пользу компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей.

Решением суда исковые требования истца удовлетворены частично: в качестве компенсации морального вреда он получит 300 000 рублей.