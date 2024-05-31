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В Туле мошенники завлекают жертв выгодными подработками

В Туле мошенники завлекают жертв выгодными подработками

Как правило, жертв заманивают простой, но хорошо оплачиваемой работой: например, писать отзывы, ставить лайки на маркетплейсах и т.д.

Сообщение о дополнительном заработке в интернете заинтересовало 43-летнюю тулячку. С ней связался некий специалист и предложил удаленную работу. Вот только после оформления трудоустройства с ее счета исчезли все деньги. О подработках в интернете и опасностях, связанных с ними, рассказали в тульском отделении Банка России.

Мошенник убедил жертву, что для начала работы ей необходимо открыть счет и внести на него небольшую сумму. Когда женщина решила вернуть свои деньги, ей сообщили, что для такой операции придется перевести накопления на другой счет. После того как она передала код из СМС «работодателю», со счета списали 27 тысяч рублей. В итоге работы она, конечно, не получила.

Стоит критически относиться к предложению заработка от незнакомцев, особенно если речь идет об интернете, уверены в Банке России. Как правило, жертв заманивают простой, но хорошо оплачиваемой работой: например, писать отзывы, ставить лайки на маркетплейсах и т.д. От человека требуется только персональный компьютер и пару часов свободного времени в день.   

Далее под разными предлогами мошенники пытаются получить доступ к карте жертвы или убедить ее совершить перевод. Легенды разные: оформление зарплатной карты или документов, страховки, открытие платного (почему-то!) счета, прохождение обучения и т.д.

«Не переводите деньги за трудоустройство. Скептически относитесь к обещаниям неоправданно высокого заработка. Не передавайте данные своей карты посторонним лицам, кем бы они ни представлялись. Не указывайте личную информацию на непроверенных ресурсах», - отмечает эксперт по вопросам безопасности тульского отделения Банка России Александр Абашин.

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