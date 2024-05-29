  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Минтранс ответил на блог «Народного журналиста» Myslo о маршруте «Тула – Щекино» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Минтранс ответил на блог «Народного журналиста» Myslo о маршруте «Тула – Щекино»

Минтранс ответил на блог «Народного журналиста» Myslo о маршруте «Тула – Щекино»

Ведомство предоставило цифры из госконтракта на пассажирские перевозки, рассчитанного на 2,5 года.

Наш постоянный читатель и активный пользователь портала  опубликовал в блоге «Народный журналист» пост о бюджетных расходах, связанных с обслуживанием пассажирского маршрута «Тула Щекино». На публикацию отреагировал региональный минтранс. Публикуем официальный комментарий:

«По контракту на период с 1 июля прошлого года до конца 2025-го ООО «Тульская ТК» осуществляет льготное обслуживание пассажиров по 4 муниципальным районам и 46 маршрутам.

511 млн рублей – это цена контракта на 2,5 года по 46 маршрутам и 4 районам Тульской области. Стоимость транспортной работы по маршруту №117 за 2,5 года составляет 127 млн рублей.

На маршруте работает 7 автобусов вместимостью 104 человека каждый. Стоимость одного прямого рейса протяженностью 20,5 км – 1602 рубля, соответственно проезд одного человека - 15,4 рублей».

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 20:17 +1
Другие статьи по темам
Событие
минтранс Тульской областипассажирские перевозкитранспортНародный журналист
Место
Тульская областьТула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульская область будет развивать сотрудничество с Китаем
Тульская область будет развивать сотрудничество с Китаем
В Туле пешеход растерялся на перекрестке
В Туле пешеход растерялся на перекрестке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.