Минтранс ответил на блог «Народного журналиста» Myslo о маршруте «Тула – Щекино»

Ведомство предоставило цифры из госконтракта на пассажирские перевозки, рассчитанного на 2,5 года.

Наш постоянный читатель и активный пользователь портала economist опубликовал в блоге «Народный журналист» пост о бюджетных расходах, связанных с обслуживанием пассажирского маршрута «Тула – Щекино». На публикацию отреагировал региональный минтранс. Публикуем официальный комментарий:

«По контракту на период с 1 июля прошлого года до конца 2025-го ООО «Тульская ТК» осуществляет льготное обслуживание пассажиров по 4 муниципальным районам и 46 маршрутам.

511 млн рублей – это цена контракта на 2,5 года по 46 маршрутам и 4 районам Тульской области. Стоимость транспортной работы по маршруту №117 за 2,5 года составляет 127 млн рублей.

На маршруте работает 7 автобусов вместимостью 104 человека каждый. Стоимость одного прямого рейса протяженностью 20,5 км – 1602 рубля, соответственно проезд одного человека - 15,4 рублей».