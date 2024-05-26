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Погода в Туле 27 мая: днем — до +26

Погода в Туле 27 мая: днем — до +26

Первый день недели порадует приятной погодой.

В Тульской области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти 2-7 м/с.

Температура воздуха днем — +21…+26 °С. Атмосферное давление — 750-755 мм рт. ст. 

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сегодня, в 07:04 +4
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