Погода в Туле 27 мая: днем — до +26

В Тульской области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти 2-7 м/с.
Температура воздуха днем — +21…+26 °С. Атмосферное давление — 750-755 мм рт. ст.
Первый день недели порадует приятной погодой.
В Тульской области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти 2-7 м/с.
Температура воздуха днем — +21…+26 °С. Атмосферное давление — 750-755 мм рт. ст.
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