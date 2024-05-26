Туляки потратили более 498 млн руб. на ювелирные изделия

фото: freepik.ru

Средний чек на украшения в областной столице также вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам I квартала 2024 года рынок ювелирной розницы Тулы в денежном выражении достиг 498 млн рублей, что на 33% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит Аналитический центр SOKOLOV.

В целом, рынок Тульской области вырос на 27% и достиг 717 млн рублей, а России — на 32,8% до 106,5 млрд рублей.

Первый квартал — традиционный период повышенного спроса в ювелирной рознице, так как на него приходятся гендерные праздники 23 февраля и 8 марта, а также День всех влюбленных 14 февраля.

Средний чек по Тульской области на украшения относительно начала прошлого года вырос на 23% и составил 9 108 рублей. В России в целом россияне стали тратить на ювелирку на 17% больше, чем в начале прошлого года.

Средний чек достиг 8 650 рублей.

— Драйвером роста рынка стал резкий рост онлайн-продаж ювелирных изделий, доля которых в общей структуре российского ювелирного рынка выросла с 23% на начало года до 28% в марте. Кроме того, в России продолжает расти доля бюджетных серебряных украшений в продажах, она достигает уже 75%. На возросший спрос также наложилось увеличение среднерозничных цен, обусловленное ростом учетной цены ЦБ РФ на золото на 12% за I квартал до 6 576 рублей за грамм — рассказала руководитель Аналитического центра SOKOLOV Алина Колпакова.