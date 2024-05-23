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Экскурсия-квест, «Серебряная птица» и старая Тула: в Ясной Поляне подготовили программу ко Дню защиты детей
Фото предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

Экскурсия-квест, «Серебряная птица» и старая Тула: в Ясной Поляне подготовили программу ко Дню защиты детей

В первый день лета музей-усадьба «Ясная Поляна» приглашает детей и их родителей на экскурсии, квесты и спектакль.

1 июня в 12.00 и 12.10 в усадьбе состоится детская экскурсия и экскурсия-квест «Усадьба — маленький городок для большой семьи». Это экскурсия по яснополянскому заповеднику. Ясная Поляна — малая родина писателя Льва Николаевича Толстого. В этой усадьбе жили несколько поколений его предков, он сам и его большая семья. Где были созданы бессмертные произведения писателя? Как велось хозяйство в его имении? Что было необходимо для жизни, а что служило украшением усадьбы? Ответы на эти вопросы посетители узнают во время экскурсии. 6+

квест «Тайна зеленой палочки»_03.JPG

В 13.00 и 13.30 — экскурсия-квест «Тайна зеленой палочки». Участники совершат увлекательное путешествие по живописным лесным уголкам усадьбы и получат интересные сведения о заповеднике. Кроме того, они смогут проявить свою смекалку и наблюдательность, отвечая на вопросы квеста и решая его задания. 6+

квест «Тайна зеленой палочки»_04.JPG

В День защиты детей культурно-выставочный комплекс «Л. Н. Т.» (Тула, ул. Металлистов, 25) приглашает детей и их родителей на спектакль и интерактивную программу.

«Л. Н. Т.».jpg

В 12.00 в «Л. Н. Т.» представят литературно-пластическую композицию «Серебряная птица». Постановку подготовили в одноименной детской театральной студии из Орловского объединенного государственного литературного музея И. С. Тургенева. 

Автором композиции на основе сказок-притч Ивана Сергеевича выступил научный сотрудник Музея Тургенева Антон Бушунов.

Сценаристом и режиссером спектакля стала актриса Орловского государственного академического театра, ведущий мастер сцены, руководитель театральной студии «Серебряная птица» Екатерина Вершинина. 6+

программа в «Л. Н. Т.».jpg

В 14.00 и 16.00 состоится программа «Вперед, в прошлое!», участники которой смогут отправиться в интерактивное путешествие по старой Туле. Программа разработана для детей начальных классов. Во время экскурсии участники познакомятся с технологиями прошлых лет, узнают, как столетие назад люди путешествовали, общались, работали, учились и развлекались. После экскурсии детей ждет мастер-класс: они научаться пользоваться старинной перьевой ручкой и смогут подписать ею открытки. 6+

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