Главный судебный пристав Тульской области и детский омбудсмен проведут совместный прием граждан

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В преддверии празднования Международного дня защиты детей и в рамках ежегодной информационной акции «Судебные приставы — детям» 29 мая руководитель УФССП России по Тульской области Эдуард Кононов и уполномоченный по правам ребенка Ирина Кузнецова проведут совместный прием. Тема — исполнение судебных решений о взыскании алиментных платежей и иные вопросы материнства и детства.

Прием состоится по адресу: Тула, ул. 9 Мая, 1 (вход со стороны пр. Ленина). Предварительная запись по тел. 8 (4872) 35-56-45, 24-51-68.