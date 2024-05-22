Яблони в садах Ясной Поляны пострадали из-за аномально холодной погоды

Фото Алексея Пирязева.

В музее-усадьбе «Ясная Поляна» рассказали, что в этом году аграрии столкнулись с погодной аномалией, которая, по оценкам климатологов, не наблюдалась последние 100 лет.

— Под большим снежным покровом почва не промерзла, а сокодвижение у растений началось еще до того, как растаял снег. В первых числах апреля температура поднялась до июньских значений. Снег резко сошел, и под влиянием устойчивых повышенных дневных и ночных температур все растения из состояния покоя перешли в фазу активной вегетации. Это произошло почти на месяц раньше обычного срока, — рассказал заведующий мемориальным природным комплексом музея Владислав Воронцов.

Эксперт уточнил, что цветение яблонь началось в конце апреля — первых числах мая. Но в самый уязвимый момент для плодовых культур произошло резкое понижение температуры. Климатическая аномалия была длительной, с отрицательной температурой воздуха ночью и низкой температурой днем, со снегопадами, сильным холодным северным ветром.

Аномалия нанесла непоправимый ущерб урожаю этого года и вызвала ослабление жизненных сил у всех плодовых деревьев.

Владислав Воронцов сообщил, что сейчас в яснополянских садах есть яблоневые цветы, но на общем фоне их почти не видно.

— Что-то отцвело, что-то пострадало из-за мороза и изменило свой цвет на серо-коричневый. С приходом тепла нераскрывшиеся и замершие в развитии яблоневые бутоны начали раскрываться. Но не стоит ждать, как в прежние годы, в наших садах облаков яблоневых цветов, стремящихся улететь в небо. Завершающее цветение яблонь будет скудным.