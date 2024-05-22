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В Центральном парке обновляют дорожную разметку
Фото ГУ ТО "Тульские парки".

В Центральном парке обновляют дорожную разметку

Работы стартовали накануне.

21 мая на аллеях Центрального парка Тулы рабочие начали обновлять дорожную разметку. Об этом сообщили в пресс-службе «Тульских парков».

В администрации напомнили, что для удобства посетителей в ЦПКиО им. П. П. Белоусова оборудованы велосипедные и велопешеходные маршруты.

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Велодорожка представляет собой два кольцевых движения. Первый круг (малый) проходит отдельно, параллельно пешеходной дорожке. Второй круг (большой) — частично по отдельной, параллельной пешеходной дорожке, а также по велопешеходной части.

Протяженность малого круга — 3,5 км, большого — 5,5 км.

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