В Центральном парке обновляют дорожную разметку

Фото ГУ ТО "Тульские парки".

21 мая на аллеях Центрального парка Тулы рабочие начали обновлять дорожную разметку. Об этом сообщили в пресс-службе «Тульских парков».

В администрации напомнили, что для удобства посетителей в ЦПКиО им. П. П. Белоусова оборудованы велосипедные и велопешеходные маршруты.

Велодорожка представляет собой два кольцевых движения. Первый круг (малый) проходит отдельно, параллельно пешеходной дорожке. Второй круг (большой) — частично по отдельной, параллельной пешеходной дорожке, а также по велопешеходной части.

Протяженность малого круга — 3,5 км, большого — 5,5 км.