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В Тульской области предоставят бесплатных адвокатов для участников ядерных испытаний

В Тульской области предоставят бесплатных адвокатов для участников ядерных испытаний

Поправки в закон внесли на рассмотрение в Тульскую областную Думу.

Новый законопроект «О внесении изменений в Закон Тульской области „О регулировании отдельных отношений в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью“» предусматривает расширение перечня категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. Также собираются увеличить размер оплаты труда адвокатам, участвующим в государственной системе бесплатной юридической помощи.

Как сказано в пояснительной записке, получить бесплатную юридическую помощь смогут граждане из подразделений особого риска. К ним будут относиться граждане следующих категорий:

  • непосредственные участники испытаний ядерного оружия в атмосфере, боевых радиоактивных веществ и учений с применением такого оружия до даты фактического прекращения таких испытаний и учений;
  • непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия в условиях нештатных радиационных ситуаций и действия других поражающих факторов ядерного оружия;
  • непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах;
  • личный состав отдельных подразделений по сборке ядерных зарядов из числа военнослужащих;
  • непосредственные участники подземных испытаний ядерного оружия, проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ.

Юристам, оказывающим консультации, предлагается повысить выплаты следующим образом: 750 руб. — за один тематически завершенный документ вне зависимости от количества страниц, а также за составление исков, и 5 тыс. руб. — за одно завершенное производством дело. 

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Тульская областная Дума

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