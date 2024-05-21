В этом году в Тульской области построят три станции водоподготовки

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

К концу 2024 года качественную питьевую воду будут получать до 94,2% жителей региона.

В поселке Чернь Тульской области реконструируют станцию водоподготовки. Объект будет обеспечивать качественной питьевой водой порядка 4 тысяч жителей. Строительство проводится по федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».

Проектом реконструкции водопроводной станции предусмотрено строительство станции водоподготовки, насосной станции второго подъема, резервуара чистой воды, УФ-обеззараживание. Сейчас выполнено около 90% работ.

Как сообщает правительство Тульской области, за все время реализации проекта «Чистая вода» в регионе построено 10 станций водоподготовки, 3 артезианские скважины, 1 резервуар чистой воды, реконструировано 7,1 км водопроводных сетей. В этом году будет завершено строительство трех станций водоподготовки: в Новомосковске, Богородицком и Чернском районах.

К концу 2024 года качественную питьевую воду будут получать до 94,2% жителей региона, а в городах – до 99%. Сегодня эти показатели уже составляют 93,5% и 98,4% соответственно.