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Новым начальником отдела ГИБДД по Туле стал Роман Самсонов
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Новым начальником отдела ГИБДД по Туле стал Роман Самсонов

Он сменил на этом посту Сергея Каткова.

В Туле представили нового руководителя отдела ГИБДД городского УМВД. Им стал майор полиции Роман Самсонов. Ранее он занимал должность заместителя начальника ОГИБДД Тулы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Начальник тульской Госавтоинспекции Игорь Пекулов высказал уверенность в том, что Роман Самсонов «нацелит коллектив на эффективную работу, а также применит все свои профессиональные навыки и многолетний опыт для достижения высоких и стабильных показателей в деятельности».

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Отметим, что Самсонов сменил на этом посту Сергея Каткова, а Катков, по информации Myslo, пошел на повышение и стал заместителем начальника УГИБДД по Тульской области.

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