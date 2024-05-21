Новым начальником отдела ГИБДД по Туле стал Роман Самсонов

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Он сменил на этом посту Сергея Каткова.

В Туле представили нового руководителя отдела ГИБДД городского УМВД. Им стал майор полиции Роман Самсонов. Ранее он занимал должность заместителя начальника ОГИБДД Тулы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Начальник тульской Госавтоинспекции Игорь Пекулов высказал уверенность в том, что Роман Самсонов «нацелит коллектив на эффективную работу, а также применит все свои профессиональные навыки и многолетний опыт для достижения высоких и стабильных показателей в деятельности».

Отметим, что Самсонов сменил на этом посту Сергея Каткова, а Катков, по информации Myslo, пошел на повышение и стал заместителем начальника УГИБДД по Тульской области.