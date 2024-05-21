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В ближайшие часы в Тульской области ожидается гроза

В ближайшие часы в Тульской области ожидается гроза

В регионе объявлено метеопредупреждение.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 21 часа 21 мая по территории Тульской области ожидаются местами грозы.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности:

При грозе, если вы находитесь на открытой местности:

  • не прячьтесь под высокие деревья (особенно одиноко стоящие),
  • при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму,
  • при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности,
  • если вы на возвышенности, спуститесь вниз,
  • если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

В случае ЧС звоните в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного – 112. 

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