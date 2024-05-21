В ближайшие часы в Тульской области ожидается гроза

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 21 часа 21 мая по территории Тульской области ожидаются местами грозы.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности:
При грозе, если вы находитесь на открытой местности:
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одиноко стоящие),
- при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму,
- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности,
- если вы на возвышенности, спуститесь вниз,
- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.
В случае ЧС звоните в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного – 112.