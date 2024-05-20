Тульский велотрек примет первенство России

Фото Алексея Пирязева.

В Туле определят лучших велогонщиков среди юношей и девушек 13−14 и 15−16 лет.

С 22 по 24 мая на тульском велотреке пройдут первенство России и Всероссийские соревнования по велосипедному спорту среди юношей и девушек 13−14 и 15−16 лет. Об этом сообщает минспорт Тульской области.

В программе соревнований: гит 200 и 500 метров с ходу, гонка преследования парами, гонка с выбыванием, кейрин, скретч, гонка по очкам и спринт.

Отметим, что у юношей и девушек 15−16 лет в гонке скретч пройдет финальный этап отбора на Спартакиаду учащихся 2024 года.

Начало соревнований в 10.00 и 16.00.