Тульский велотрек примет первенство России

С 22 по 24 мая на тульском велотреке пройдут первенство России и Всероссийские соревнования по велосипедному спорту среди юношей и девушек 13−14 и 15−16 лет. Об этом сообщает минспорт Тульской области.
В программе соревнований: гит 200 и 500 метров с ходу, гонка преследования парами, гонка с выбыванием, кейрин, скретч, гонка по очкам и спринт.
Отметим, что у юношей и девушек 15−16 лет в гонке скретч пройдет финальный этап отбора на Спартакиаду учащихся 2024 года.
Начало соревнований в 10.00 и 16.00.