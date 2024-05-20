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Акция «Сдай мелочь!»: тулякам предлагают обменять монеты на купюры
Фото из архива Myslo.

Акция «Сдай мелочь!»: тулякам предлагают обменять монеты на купюры

Акция стартовала сегодня, 20 мая.

Банки Тульской области присоединятся к всероссийской акции «Монетная неделя», которая пройдёт при поддержке Банка России с 20 мая по 2 июня. Жители региона смогут обменять накопившуюся мелочь на банкноты или зачислить деньги на счет без комиссии.

По данным регулятора, сейчас в обращении находится более 72 млрд монет. Если разделить их между всеми жителями нашей страны, то на каждого выйдет около 500 штук (примерно 850 рублей). Но в оборот возвращается лишь малая доля.

— Акция поможет вернуть скопившуюся у людей мелочь в оборот и сократить затраты на её чеканку. Деньги снова начнут работать в экономике, — отметил заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.

Список банковских отделений, участвующих в акции, можно найти на сайте.

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