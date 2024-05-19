  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Подберезовики пошли!» Тульские грибники открыли сезон «тихой охоты» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
«Подберезовики пошли!» Тульские грибники открыли сезон «тихой охоты»
Фото из группы ВКонтакте «Грибы в Туле и Тульской области. Тихая охота»

«Подберезовики пошли!» Тульские грибники открыли сезон «тихой охоты»

Добычей «охотников» стали подберезовики, свинухи и маслята.

Погодные аномалии этой весны ускорили начало грибного сезона в Тульской области. О первых удачных походах в лес рассказали любители «тихой охоты» в группе в ВКонтакте. В их корзинах оказались подберезовики, свинухи и маслята.

Если говорить о географии, то по большей части это леса на границе с Калужской областью. Там можно собрать маслят, подберезовики и свинухи. Также неплохой урожай последних двух удалось обнаружить и в Киреевском районе.

Подберезовики в этом году «проснулись» раньше на месяц. Обычно первый урожай их начинают собирать в июне, а пик активного роста приходится на конец июля — середину сентября. Синухи тоже относятся к летним грибам. Только маслята пока остаются в привычном графике.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 11:04 +1
Другие статьи по темам
Событие
подберезовикигрибы
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В массовом ДТП в Щекино «хвост» бетономешалки пробил лобовое «Газели»
В массовом ДТП в Щекино «хвост» бетономешалки пробил лобовое «Газели»
В Новомосковске школьник решил подзаработать, обманывая пенсионеров
В Новомосковске школьник решил подзаработать, обманывая пенсионеров
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.