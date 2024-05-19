«Подберезовики пошли!» Тульские грибники открыли сезон «тихой охоты»

Фото из группы ВКонтакте «Грибы в Туле и Тульской области. Тихая охота»

Погодные аномалии этой весны ускорили начало грибного сезона в Тульской области. О первых удачных походах в лес рассказали любители «тихой охоты» в группе в ВКонтакте. В их корзинах оказались подберезовики, свинухи и маслята.

Если говорить о географии, то по большей части это леса на границе с Калужской областью. Там можно собрать маслят, подберезовики и свинухи. Также неплохой урожай последних двух удалось обнаружить и в Киреевском районе.

Подберезовики в этом году «проснулись» раньше на месяц. Обычно первый урожай их начинают собирать в июне, а пик активного роста приходится на конец июля — середину сентября. Синухи тоже относятся к летним грибам. Только маслята пока остаются в привычном графике.