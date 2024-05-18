  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Новомосковске школьник решил подзаработать, обманывая пенсионеров - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Новомосковске школьник решил подзаработать, обманывая пенсионеров
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В Новомосковске школьник решил подзаработать, обманывая пенсионеров

Доверчивые старики отдали мошеннику почти полмиллиона рублей.

В Тульской области полицейские задержали мошенников, которые обманывали пенсионеров по известной схеме - сообщали жертвам, что их родственники стали виновниками ДТП и предлагали «решить вопрос» за деньги.

В Ефремовском районе 19-летний безработный житель д. Богово получил от двух пожилых женщин около 363 тысячи рублей и 1300 долларов США. Молодой человек был оперативно задержан полицейскими.

Аналогичным способом решил заработать 16-летний учащийся 9 класса одной из школ Новомосковска. Ему удалось обмануть трёх пенсионеров, которые отдали ему 486 тысяч рублей. Деньги он перевёл на банковские счета своих «нанимателей», предложивших ему «подработку» через Telegram.

Пресс-служба регионального УМВД уточняет, что в обоих случаях возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Мошенничество».

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 10:02 0
Другие статьи по темам
Событие
УМВД России по Тульской областиполициямошенничество
Место
Тульская областьНовомосковскЕфремов
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Подберезовики пошли!» Тульские грибники открыли сезон «тихой охоты»
«Подберезовики пошли!» Тульские грибники открыли сезон «тихой охоты»
Погода в Туле 19 мая: ветрено и до 23 градусов тепла
Погода в Туле 19 мая: ветрено и до 23 градусов тепла
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.