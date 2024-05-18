В Новомосковске школьник решил подзаработать, обманывая пенсионеров

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В Тульской области полицейские задержали мошенников, которые обманывали пенсионеров по известной схеме - сообщали жертвам, что их родственники стали виновниками ДТП и предлагали «решить вопрос» за деньги.

В Ефремовском районе 19-летний безработный житель д. Богово получил от двух пожилых женщин около 363 тысячи рублей и 1300 долларов США. Молодой человек был оперативно задержан полицейскими.

Аналогичным способом решил заработать 16-летний учащийся 9 класса одной из школ Новомосковска. Ему удалось обмануть трёх пенсионеров, которые отдали ему 486 тысяч рублей. Деньги он перевёл на банковские счета своих «нанимателей», предложивших ему «подработку» через Telegram.

Пресс-служба регионального УМВД уточняет, что в обоих случаях возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Мошенничество».