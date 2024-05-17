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Туляки: «Когда отремонтируют фасад Тульской филармонии?»
Фото Алексея Пирязева

Туляки: «Когда отремонтируют фасад Тульской филармонии?»

Лепнина начала прошлого века потрескалась, и куски вот-вот начнут падать на головы прохожим.

В редакцию Myslo обратился читатель с просьбой обратить внимание на состояние Тульской филармонии. Снаружи старинное здание выглядит неопрятным: датированные 1912 годом элементы лепнины с головами львов осыпаются, и «вот-вот будут падать на головы прохожим»:

— Фасад уже совсем плох, здание ветшает. Когда его будут реставрировать? Ведь если этого не сделать сейчас, придется отменять концерты!

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/36/f5/7f05-6632-4e8d-b43f-88db87b7dd3e/b68b12e2-fad5-4ce4-9f00-c330476b016f.jpg

За комментарием мы обратились к директору филармонии Елене Рудневой. Она подтвердила, что фасад действительно ремонтировали в последний раз 10 лет назад. 

Елена Руднева

Елена Руднева

— За это время здание обветшало. Сейчас мы поднимаем вопрос о необходимости нового ремонта. Мы сами недавно заметили частичные обрушения. Ещё одну зиму фасад может не пережить. Условия эксплуатации в современном городе (реагенты в зимнее время, повышенный уровень вибрации, выхлопные газы) негативно отражаются на состоянии фасада здания-памятника. Сейчас готов проект ремонта и готовится проект реставрации. Если следующая зима будет такой же сложной, то фасад филармонии может утратить часть декоративных элементов.

Тульскую областную филармонию посещает около 500 тысяч людей в год. По словам Елены Юрьевны, поддерживать здание в должном состоянии необходимо, потому что оно очень ценно для туляков и гостей города.

По нашим данным, в прошлом году филармонии было выделено 7 млн рублей, на эти деньги отремонтировали северный фасад (дворовую часть). Сейчас ремонт требуется фасаду, выходящему на проспект Ленина.

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сегодня, в 13:56 +3
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Место
тульская филармония
 

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