Туляки: «Когда отремонтируют фасад Тульской филармонии?»

Фото Алексея Пирязева

В редакцию Myslo обратился читатель с просьбой обратить внимание на состояние Тульской филармонии. Снаружи старинное здание выглядит неопрятным: датированные 1912 годом элементы лепнины с головами львов осыпаются, и «вот-вот будут падать на головы прохожим»:

— Фасад уже совсем плох, здание ветшает. Когда его будут реставрировать? Ведь если этого не сделать сейчас, придется отменять концерты!

За комментарием мы обратились к директору филармонии Елене Рудневой. Она подтвердила, что фасад действительно ремонтировали в последний раз 10 лет назад.

Елена Руднева — За это время здание обветшало. Сейчас мы поднимаем вопрос о необходимости нового ремонта. Мы сами недавно заметили частичные обрушения. Ещё одну зиму фасад может не пережить. Условия эксплуатации в современном городе (реагенты в зимнее время, повышенный уровень вибрации, выхлопные газы) негативно отражаются на состоянии фасада здания-памятника. Сейчас готов проект ремонта и готовится проект реставрации. Если следующая зима будет такой же сложной, то фасад филармонии может утратить часть декоративных элементов. Тульскую областную филармонию посещает около 500 тысяч людей в год. По словам Елены Юрьевны, поддерживать здание в должном состоянии необходимо, потому что оно очень ценно для туляков и гостей города.

По нашим данным, в прошлом году филармонии было выделено 7 млн рублей, на эти деньги отремонтировали северный фасад (дворовую часть). Сейчас ремонт требуется фасаду, выходящему на проспект Ленина.