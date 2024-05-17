19 мая в Туле перекроют три улицы в связи с проведением забега

Фото из архива Myslo.

Вокруг Белоусовского парка несколько улицы попадут под ограничение движения.

В связи с проведением «ЗаБег.РФ Тула»:



19 мая с 00.00 до 14.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств, а с 08.00 до 14.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств:

по ул. Первомайская на участке от ул. Фридриха Энгельса до ул. Дмитрия Ульянова,

по ул. Дмитрия Ульянова на участке от ул. Первомайская до площади 50-й Армии,

по ул. Фрунзе на участке от ул. Первомайская до ул. Льва Толстого

Водителей просят заранее выбирать маршрут, а также строго выполнять требования сотрудников ГИБДД и предписания дорожных знаков.