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В Ясной Поляне состоится премьерный показ фильма «Мое Русское Устье»
Фото предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

В Ясной Поляне состоится премьерный показ фильма «Мое Русское Устье»

Документальный фильм покажут 26 мая в 17.00 в ДК «Ясная Поляна». После показа зрители смогут обсудить картину с ее создателями.

Фильм «Мое Русское Устье» посвящен жизни русских старожилов Якутии — своеобразной культурно-этнографической группы русских, которых называют русскоустьинцами.
 
показ фильма «Мое Русское Устье»_03.jpg
 
Продюсер картины Федор Луковцев:
 
— Фильм рассказывает о загадочном появлении русских землепроходцев и первооткрывателей Арктики, волею судьбы обосновавшихся в селе Русское Устье — в этом суровом, но красивом крае, на берегу Северного Ледовитого океана. Как четыре века назад они сумели сюда добраться? Как им удалось сохранить свой язык, религию и культуру: былины, сказки, песни, танцы, мелодии русской старины? Этот фильм –попытка ответить на все эти удивительные вопросы.
 
показ фильма «Мое Русское Устье»_02.jpg
 
Главным героем фильма стал соавтор сценария Игорь Чикачев, родившийся в селе Русское Устье. Режиссер картины Сергей Головецкий, узнав, что Игорь Чикачев посвятил множество стихотворений этому селу, находящемуся в далекой Якутии, принял решение сделать консультанта фильма его главным действующим лицом.
 
Этот фильм — размышление героя о своей малой родине и о его возвращении в родное село после 15 лет разлуки. Условия съемок, по признанию создателей фильма, были суровыми.
 
Федор Луковцев:
 
— Север, тем более Арктика, не терпит верхоглядства. Русское Устье находится в устье Индигирки, примерно в 60 километрах от Северного Ледовитого океана. Съемочная группа добиралась до места съемок на специальном вездеходе на дутых колесах. Температура опускалась до -38 градусов по Цельсию. 
 
показ фильма «Мое Русское Устье»_00.jpg
 
В премьерном показе фильма, который пройдет в Ясной Поляне, примут
участие сценарист и герой фильма Игорь Чикачев, а также продюсеры картины: директор АНО «Даурский клуб» Федор Луковцев и председатель Всемирного союза староверов «Русская Вера» Леонид Севастьянов.
 
Вход свободный. 6+
 
Кинокартина была создана на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив, в партнерстве со Всемирным союзом староверов «Русская Вера» и при поддержке музея-усадьбы «Ясная Поляна».

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документальный фильмМое Русское УстьеЯкутия
Люди
Игорь ЧикачевФедор ЛуковцевЛеонид Севастьянов
Место
ДК Ясная Поляна
 

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