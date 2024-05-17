В Ясной Поляне состоится премьерный показ фильма «Мое Русское Устье»

Фото предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

Документальный фильм покажут 26 мая в 17.00 в ДК «Ясная Поляна». После показа зрители смогут обсудить картину с ее создателями.

Фильм «Мое Русское Устье» посвящен жизни русских старожилов Якутии — своеобразной культурно-этнографической группы русских, которых называют русскоустьинцами.

Продюсер картины Федор Луковцев: — Фильм рассказывает о загадочном появлении русских землепроходцев и первооткрывателей Арктики, волею судьбы обосновавшихся в селе Русское Устье — в этом суровом, но красивом крае, на берегу Северного Ледовитого океана. Как четыре века назад они сумели сюда добраться? Как им удалось сохранить свой язык, религию и культуру: былины, сказки, песни, танцы, мелодии русской старины? Этот фильм –попытка ответить на все эти удивительные вопросы.

Главным героем фильма стал соавтор сценария Игорь Чикачев, родившийся в селе Русское Устье. Режиссер картины Сергей Головецкий, узнав, что Игорь Чикачев посвятил множество стихотворений этому селу, находящемуся в далекой Якутии, принял решение сделать консультанта фильма его главным действующим лицом.

Этот фильм — размышление героя о своей малой родине и о его возвращении в родное село после 15 лет разлуки. Условия съемок, по признанию создателей фильма, были суровыми.

Федор Луковцев:

— Север, тем более Арктика, не терпит верхоглядства. Русское Устье находится в устье Индигирки, примерно в 60 километрах от Северного Ледовитого океана. Съемочная группа добиралась до места съемок на специальном вездеходе на дутых колесах. Температура опускалась до -38 градусов по Цельсию.

В премьерном показе фильма, который пройдет в Ясной Поляне, примут

участие сценарист и герой фильма Игорь Чикачев, а также продюсеры картины: директор АНО «Даурский клуб» Федор Луковцев и председатель Всемирного союза староверов «Русская Вера» Леонид Севастьянов.

Вход свободный. 6+

Кинокартина была создана на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив, в партнерстве со Всемирным союзом староверов «Русская Вера» и при поддержке музея-усадьбы «Ясная Поляна».