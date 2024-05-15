Про любовь: тульский театр «Эрмитаж» поставил спектакль «Ведьмино счастье»

«Ведьмино счастье» — история о самом главном — о любви, о том, как все мы стремимся быть нужными и любимыми.

На сцене — две женщины и двое мужчин: Лара, Нина, Михаил и Иван. Обычные люди, со своими радостями и горестями, неповторимыми характерами и жизненным опытом.

По сюжету две подруги оказываются в старом заброшенном доме, который вот-вот снесут. В нем они провели свое детство, там же переживали свою первую влюбленность… Они приходят в дом, чтобы с ним проститься. Там их ждет неожиданная встреча с двумя мужчинами, которые оказались им знакомы… Эта жизненная история полна юмора, случайных встреч, сюрпризов и… магии!





Режиссер спектакля Светлана Соболева.

Для Светланы Соболевой это уже шестая режиссерская работа, но первая — для взрослого зрителя. До «Ведьминого счастья» Светлана поставила пять детских спектаклей.

Репетиции шли два месяца. Жанр этой необычной комедии создатели определили как «обряд на любовь».

— Почему обряд на любовь? Потому что в спектакле есть и драма, и комедия, есть где посмеяться, где слезу пустить, где поностальгировать. В общем, это спектакль, созданный женскими руками, про женщин и для женщин.



Татьяна Бурякова и Татьяна Белова.

Пьесу написала современный драматург из Санкт-Петербурга Ирина Пилар. Это ее первая работа, которая написана совсем недавно — летом 2023 года. Ирина приедет в Тулу на премьеру спектакля «Ведьмино счастье».

— Я очень переживаю, все-таки это моя первая «взрослая» работа, — продолжает Светлана Соболева. — Это очень ответственно, плюс еще и автор будет на премьере. Волнение испытываю и я как режиссер, и артисты, и наверняка сама автор. Мы с ней переписываемся, находимся в тесном контакте. Для нее это одновременно и приятный, и волнительный момент. Так что получается, у нас двойная премьера!

У нас была задача найти ту пьесу, которая поддержит наш основной контингент — женщин. Они собираются группами, приходят на спектакль, приводят своих мужей, детей.

Очень хотелось найти что-то женское, легкое, про любовь. Эту пьесу я обнаружила совершенно случайно, она меня зацепила магическим названием «Ведьмы».

Любовь сама по себе — это магия, замечательное чувство, которое окружает нас. А еще это и обиды, какие-то разочарования в жизни. У каждого из персонажей своя жизненная история, свой жизненный опыт. Этот спектакль — возможность и мужчинам, и женщинам посмотреть на себя со стороны, найти что-то общее с героями. Наша задача — показать простую жизненную историю и при этом зацепить каждого.



Александр Багно и Андрей Солобаев.

В спектакле заняты четыре артиста: Татьяна Бурякова, Александр Багно, Татьяна Белова и Андрей Солобаев.

Одну из главных ролей в спектакле «Ведьмино счастье» играет Татьяна Бурякова. В этом сезоне у Татьяны еще две главные роли: в спектакле «Преступление и наказание» она играет Дуню, сестру Родиона Раскольникова; а в спектакле «Дворянское гнездо» — Марью Дмитриевну. И вот — еще одна яркая роль.

Татьяна Бурякова:

— Я играю прекрасную женщину, очень сильную, волевую. Она мне нравится тем, что, несмотря на трудные жизненные ситуации, она находит в себе силы достойно из них выйти, вырастить дочь. И пронести через все эти годы любовь к одному человеку. Ведь в первую очередь это спектакль о любви.

Может показаться, что это обычная история. Но если к ней присмотреться, то зрителям приятно видеть на сцене то, что близко. Такая история могла произойти абсолютно с каждым. И может быть, кто-то узнает в этой истории себя.

Очень ждем на свой спектакль зрителей среднего возраста, 30+, но будет приятно увидеть в зрительном зале и молодых людей. У них все впереди, и может, они получат какой-то важный для себя опыт.

Премьера спектакля состоится 25 мая в 19.00. Адрес театра «Эрмитаж»: Тула, проспект Ленина, 85, к. 4. 12+